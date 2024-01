Desde que Gabriela Guillén se quedó embarazada, aseguró que el padre de su hijo era Bertín Osborne. Sin embargo, el cantante siempre se ha desmarcado de estas acusaciones y, además, ha asegurado que no va a ejercer de padre.

En las últimas horas, la modelo paraguaya ha sufrido un robo en su coche. Alguien habría roto la ventanilla del vehículo para llevarse la sillita del bebé.

Su entorno ha asegurado que la intención de los ladrones sería llevar a cabo la prueba de paternidad que determinaría si el cantante madrileño es o no el padre del bebé. Este lunes, Vamos a ver se ha desplazado a la casa de Gabriela Guillén.

El equipo ha mostrado que el vehículo de la modelo cuenta con una ventanilla de sustitución protegida con cinta aislante. Además, la periodista ha destacado que Gabriela Guillén ya tendría una nueva sillita para poder transportar a su hijo en coche.

Por su parte, desde el plató del matinal de Telecinco, Antonio Rossi ha explicado que en nuestro país se producen muchos robos de sillas de bebé porque "son muy caras" y, además, no tendría sentido que Bertín Osborne encargase este robo cuando él "quiere desentenderse del niño".

"Esto es una pájara mental. Te han robado la silla como a mucha gente, en su día, le robaban la radio del coche. Y ya está", ha agregado Pepe del Real, a lo que Adriana Dorronsoro ha señalado: "Si tú no quieres dar bombo y que no se hable de ti, no tiene sentido que tu amiga cuente esto en un programa de televisión".