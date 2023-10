Laura Sánchez, la modelo y actriz de 'Los hombres de Paco' que colabora en 'TardeAR'

La modelo y actriz Laura Sánchez ha sido una de las incorporaciones sorpresa de TardeAR, el programa de Ana Rosa Quintana para las tardes de Telecinco.

Junto a 'El Cordobés' y Lolita Flores, la modelo de origen alemán se hacía un hueco en el magacín vespertino para comentar la actualidad desde la mesa de colaboradores.

Y es que Laura Sánchez ya cuenta con una carrera televisiva, aunque más enfocada al mundo de la actuación. Esta la ha compaginado con su carrera como modelo, que le ha permitido desfilar en las mejores pasarelas.

Nacida en Alemania pero criada en Huelva, Laura Sánchez recibió el premio The Look of the Year en 1998 por la agencia Elite, lo que supuso sus comienzos como modelo.

Desde entonces ha trabajado en pasarelas tanto nacionales como europeas y mundiales, como la Fashion Week de París y la Fashion Week de Milán.

Por esta línea, ha sido portada de revistas como Elle, Vogue, Marie Claire, Madame Figaro y Donna, pero también ha sido imagen de marcas como Rolex, Victorio & Lucchini y Trucco, entre otras.

Laura Sánchez, actriz de series 'El chiringuito de Pepe' y 'La fuga'

La actriz saltó a la fama al participar Los hombres de Paco por su exitoso papel de Pepa Miranda. Además, ha trabajado en series como La fuga y El chiringuito de Pepe.

A Laura Sánchez también se la ha podido ver en otras ficciones de firma más breve, como en Olmos y Robles, Gym Tony, Luimelia e Impares Premium.

'Reyes y estrellas', 'La suerte está echada' y 'Anfalucia es moda', programas presentados por Laura Sánchez

La onubense también tiene una faceta como presentadora. En 2012, se puso al frente de Reyes y estrellas de La 1, y dos años después pasó a Canal Sur para presentar La suerte está echada.

En el canal autonómico andaluz también condujo en 2022 Andalucía de moda. Como colaboradora, Sánchez ha trabajado en espacios como Las mañanas de Cuatro y Todo va bien.

Además de visitar como invitada numerosos programas, Laura Sánchez también ha concursado en formatos como El club de Flo, ¡A bailar!, MasterChef Celebrity 5, Me resbala y Family Feud, entre otros.

Además de ser colaboradora en TardeAR actualmente, Laura Sánchez diseña lencería y ropa de baño para su propia firma Bloomers&Bikini y continúa con las campañas publicitarias de marcas de moda.