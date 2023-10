Alba Carrillo: "Sonsoles Ónega es una mujer elegante, no puedo decir lo mismo de Ana Rosa Quintana"

Alba Carrillo desapareció de Mediaset de forma abrupta, pero, en estos últimos meses, se ha pronunciado en varias ocasiones en sus redes y se ha mostrado en contra de la cadena, críticas que luego se materializaron en una demanda.

"Nos vamos a ver en los tribunales", aseguró. "Estoy esperando un juicio, estoy esperando las fechas por mis condiciones de trabajo. Ya hablaré de ese tema largo y tendido, porque para limpiar una cadena no basta con echar a personas o vetarlas, hay que limpiar desde arriba, desde las personas de arriba".

Y, tal y como reveló, sus abogados presentaron una demanda por "fraude de la ley" en la forma de contratar y por "despido improcedente" dirigida contra Mediaset España; Unicorn Content, productora de Ana Rosa Quintana que está detrás de formatos en los que ella ha trabajado, como Ya es mediodía, Ya son las ocho o Ya es verano; La Fábrica de la Tele, productora de Sálvame, formato en el que también trabajó; Megamedia Televisión S.L, Publiespaña S.A.U., y Conecta 5 Telecinco S.A.U.

Así lo confirmó en exclusiva Esdiario, que asegura que el 21 de diciembre a las 9.30 horas tendrá lugar el juicio en el Juzgado de lo Social número 39 de Madrid.

Además, ha lanzado varias pullas contra Ana Rosa Quintana en este tiempo. Ahora, otra más, al ser preguntada por su traslado de las mañanas a las tardes: "De Sonsoles Ónega solo puedo decir que es la mujer más elegante que he conocido como persona. Se merece todo lo bueno que le pase. Y eso no puedo decirlo de Ana Rosa", ha declarado a El Mundo.

"Que ella sea el estandarte de una cadena cuando ni ha escrito un libro... Que una persona a la que le escriben su propio libro siga siendo la reina de nada, pues dice poco también de las personas que la siguen, francamente", ha sentenciado, en este sentido, la influencer.

Sobre el cambio de modelo de Telecinco, asegura: "Está cambiando, pero para peor, creo yo. Siempre he sido muy consumidora de televisión, y te aseguro que la vería si hubiera algo que me gustara, aunque estoy cabreada con la cadena. Pero es que no me llama nada, todo lo que ponen ahora me parece soporífero".