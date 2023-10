El rapero Fedez, marido de Chiara Ferragni, ingresado de urgencia por una grave hemorragia

Preocupación por el estado de salud del cantante italiano Fedez. El marido de la influencer Chiara Ferragni ha revelado a través de sus redes sociales que ha tenido que ser ingresado de urgencia en un hospital de Milán debido a una hemorragia interna producida por dos úlceras.

"Gracias por todos los mensajes que me están enviando porque el apoyo siempre es bueno en estos momentos. Lamentablemente, me encuentro hospitalizado debido a dos úlceras que me han provocado una hemorragia interna", ha explicado el artista, que tuvo que recibir una transfusión para frenar la hemorragia, a través de las stories de Instagram.

Además, se ha mostrado agradecido con el personal médico, "que literalmente" le salvó "la vida", ya que la situación que ha vivido ha sido muy grave.

Hay que recordar que el rapero, que tiene 33 años y cuyo nombre real es Federico Leonardo Lucia, fue operado hace un año de un cáncer de páncreas que no fue extirpado en su totalidad, por lo que sigue en tratamiento.

Por eso, ahora se especula con la posibilidad de que este mismo tumor le pueda haber causado las dos úlceras, aunque no está confirmado. Por el momento, ni el propio cantante ni Chiara Ferragni se han pronunciado de nuevo al respecto de la salud de Fedez, por lo que se desconoce cómo se encuentra en estos momentos y el tiempo que tendrá que estar hospitalizado.