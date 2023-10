Jaime Lorente vuelve a atacar a Shakira: "Ni debo a Hacienda ni les he destrozado la vida a mis hijos"

Jaime Lorente ha vuelto a atacar a Shakira. Esta vez, de manera muy dura. Hace unos días, el actor español desató la polémica en Twitter por un tuit dedicado a la artista colombiana, que desde hace meses está dando mucho que hablar por utilizar la música como una forma de desahogo frente a su ruptura con Gerard Piqué -y la mala relación con los padres del exfutbolista-.

El cantante y actor escribió una publicación en la que mostró su claro rechazo a la artista: "Qué pereza me das, Shakira". Unas palabras que no pasaron desapercibidas entre la comunidad tuitera.

El texto cuenta con más de 20.000 'me gusta' y reacciones que se dividían entre las de los que apoyan a la cantante y las de quienes están a favor de las palabras de Lorente.

Ahora, Lorente ha vuelto a lanzar un nuevo ataque en un contexto en el que, en las redes sociales, un internauta comparaba su carrera musical con la de la colombiana. "Mi música es una mierda, pero no le debo nada a Hacienda. Besis", escribía Lorente, que añadía": Mi familia está unida y no le he destrozado la vida a mis hijos haciendo un tema vergonzoso contra mi ex y haciendo que su vida se convierta en un infierno. No hay millones de oyentes que paguen eso. Jiji".