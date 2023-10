Oriana reta a 'GH VIP 8' por usar un vídeo "editado" en su abandono: "Que cuenten qué se nos pidió antes de entrar"

Continúa la polémica entre Oriana Marzoli y Gran Hermano VIP tras el presunto abandono de la venezolana del reality. Después de que este viernes Así es la vida anunciase que la joven abandonaba la casa, y ella negara categóricamente que se trataba de un abandono voluntario y que emprendería acciones legales, Telecinco emitió un vídeo editado en el que se ve algunos momentos de la joven en el confesionario y visiblemente alterada.

"Yo me largo" o "me quiero ir", son algunas de las cosas que llega a decir Oriana en el confesionario antes de que se anunciara su adiós al programa. Unas imágenes que forman parte del cebo para el debate presentado por Ion Aramendi este domingo.

Sin embargo, ella ha vuelto a emitir un comunicado en el que contraataca, haciendo referencia al espacio en el que ha participado. "Ahora también me mandan vídeos de gente que va a programas a hablar de mi falso abandono. Gente que trabaja en la cadena diciendo que van a desmontar mi 'mentira'. Consejo a esas personas: antes de hablar mal de mí que se vean el vídeo real", escribe en las redes la venezolana.

Entonces, reta a la productora de GH VIP 8: "Que el programa ponga el verdadero vídeo, íntegro, completo. Desde que entro al confesionario hasta que salgo para hablar con la gente de producción y luego vuelvo a entrar en casa a ensayar el baile de la prueba semanal".

Y finaliza, dejando varias dudas en el aire. "¿Por qué hablaba yo así? ¿De qué me quejaba realmente? Que cuenten qué se nos pidió a los concursantes antes de entrar al reality, qué normas no estaban siendo acatadas. En fin, muy fácil subir un vídeo editado eh… Os invito a subir el real y a no quitarme el micrófono cuando salgo a hablar con producción, yo no miento. Repito que jamás ha salido de mi boca quiero abandonar el reality/concurso. Nunca. Que me dejen de usar", concluye la influencer.