La gordofobia ha creado un acalorado debate en la mesa de TardeAR. El tema ha derivado en señalar cuál es la talla normal, algo que ha afectado directamente a la modelo Laura Sánchez.

Vicky Martín Berrocal ha explicado ser conocedora de primera mano del tema del peso. "Yo he tenido obesidad diagnosticada, pesaba 97 kilos y pasar de ahí a sobrepeso me ha costado muchísimo. He perdido 27 kilos en tres años".

Eso sí, ha asegurado que no tuvo en contra a la sociedad: "Yo no lo he sufrido, probablemente por ser yo, pero sí que hay muchísimas mujeres que no paran de escribirme que no saben que hacer, porque las señalan"

Ana Rosa le ha preguntado entonces a Laura Sánchez sobre cómo es trabajar en la industria del modelaje y "tener una talla normal". "¿Tener una talla normal qué es? Porque yo tengo una talla normal", ha defendido la modelo.

Su compañera Vicky ha reaccionado enseguida para discrepar en sus palabras, alterada: "No, perdona, no tienes una talla normal. Ella mide 1,80 y tiene una talla 36 o 38. ¿Eso es una talla normal? Será para ti. Para mí, mi talla normal es una 40".

Sorprendida, la modelo le ha pedido que se relajara. "No eres una talla normal, Laura", le ha repetido la diseñadora. Sánchez ha pasado entonces a preguntarse si ella "tiene una talla anormal".

"Mido 1,80, peso 58 kilos y como muy bien por mi salud, no por mantenerlo. Tengo una buena genética", ha justificado Sánchez. Ante estos datos, Vicky Martín Berrocal ha lanzado: "Una chica que mide eso y pesa eso, no tiene que tener ni estómago".

"No tienes una talla normal, corazón mío. No digas que una talla normal es una 36 y 34. Entonces las señoras que están en su casa se van a mirar al espejo y nunca se van a gustar. Ese es el problema", le ha insistido la diseñadora. Por su parte, Laura Sánchez ha continuado asegurando que no está de acuerdo.