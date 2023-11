Laura Pausini contesta a Broncano: "Cuenta las ciudades de mi gira y obtendrás el número de mis relaciones sexuales"

MOVISTAR PLUS+

Un día después de visitar a Pablo Motos, Laura Pausini acudió a La Resistencia para presentarle a Broncano su nuevo disco, titulado Anime Parallele -Almas Paralelas-.

La italiana, que llevaba más de cinco años sin acudir al espacio de Movistar Plus+, no quiso contestarle al presentador la clásica pregunta sobre dinero en el banco: "No ha cambiado mucho desde la última vez".

Pero sí que se animó a responder la de sus relaciones sexuales en el último mes: "¿Quieres saber cuantas veces hago el amor?", exclamó la invitada.

"Eres muy atrevido, esto es increíble. Me casé en marzo después de 18 años. Uno no se casa si no folla. Hay muchas encimeras por casa", afirmó Pausini.

La artista le explicó al jienense que estaba de Luna de Miel porque no tenía tiempo de irse de vacaciones con su marido y la estaban celebrando durante la gira de conciertos.

"Cuenta cuantas ciudades hago y tendrás el resultado", le explicó la italiana a Broncano, que dio por buena la respuesta de su invitada mientras el público aplaudía.