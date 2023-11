Belén Esteban habla de sus relaciones sexuales en 'La Resistencia': "Cuando coja a mi marido lo voy a reventar"

MOVISTAR PLUS+

Belén Esteban y Kiko Matamoros no tuvieron ningún problema en hablar de todos los temas que les propuso Broncano en su visita este lunes a La Resistencia, donde presentaron ¡Sálvese quien pueda!, su nuevo programa en Netflix.

Tras darle la vuelta Matamoros a las preguntas clásicas del espacio de Movistar Plus+ al contarle al presentador el dinero que debía y no lo que tenía en el banco, la cuestión sobre las relaciones sexuales recayó en la madrileña.

Broncano, en 'La Resistencia'. MOVISTAR PLUS+

"Esta semana he tenido mi casa llena de gente por mi 50 cumpleaños y, sinceramente, no he follado. Pero cuando coja a mi marido le voy a reventar", afirmó Esteban.

Tras las carcajadas y aplausos del público presente en el teatro Príncipe Gran Vía, la tertuliana añadió: "A mi marido lo quiero muchísimo, pero me he dado cuenta de algo después de cuatro años casada y diez de pareja...".

"Cuando pasó toda la movida de la tele (por el final de Sálvame y su marcha de Telecinco), que lo pasamos mal... me he dado cuenta de que soy la mujer de su vida y él, el hombre de la mía. Cada día estoy más enamorada", admitió.