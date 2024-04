Laura Madrueño se ve obligada a abandonar una prueba en directo en 'Supervivientes': "Está indispuesta, hace un calor tremendo"

Los concursantes de Supervivientes estaban jugando una prueba de localización con los nuevos grupos formados en la isla y tras la unificación de los concursantes secretos de Playa Limbo.

Casi al final de la prueba, Jorge Javier Vázquez le tomó el relevo a Laura Madrueño desde el plató de Madrid: "Laura está indispuesta, hace un calor tremendo en Honduras, voy a tener que llevar yo el juego desde aquí".

Minutos más tarde, una vez finalizada la prueba, la presentadora reaparecía en la palapa. "Estoy bien, poco a poco, solo he tenido un mareo por calor, tranquilidad, sobre todo a mi familia, estoy mejor", explicó la mujer.

Además, puso en valor el esfuerzo de todos y cada uno de los concursantes, independientemente de que hubieran o no ganado la prueba: "Si me he venido yo abajo, imaginad ellos sin comer ni dormir".

Tras ello, el programa continuó sin problemas desde la palapa, donde no les daba el sol y estaban un poco más refugiados que en plena playa, donde la arena estaba "ardiendo", en palabras de Madrueño.