Claudia Martínez rompe a llorar por culpa de Rubén Torres durante el cambio de equipos: "Es estrategia pura y dura"

Pocos días después de la unificación, donde los concursantes secretos de Playa Limbo se unieron, por fin, al resto de sus compañeros, llegó el cambio de equipos en Supervivientes. "Vuestro destino está en mis manos", les anunció intrigante Laura Madrueño.

Miri y Torres, como líderes de sus respectivos equipos, tuvieron el privilegio de poder elegir a los compañeros para ir formando los equipos, como en los equipos de los patios de colegios.

Torres escogió a Kiko Jiménez, Claudia Martínez, Marieta, Pedro García Aguado, Arantxa del Sol y Javier Ungría; por otro lado, Miri se quedó con Mario, Gorka, Arkano, Ángel Cristo, Aurah Ruíz y Blanca Machón.

"Vamos a darle una tregua a la pareja", dijo Torres cuando eligió a Claudia a conciencia para separarla de Mario, su novio, con el que siempre había coincidido en los equipos. La joven de La isla de las tentaciones comenzó a llorar y se mostró muy enfadada. "¡Es estrategia pura y dura!", exclamó ella.

"Es una mierda de decisión", añadió alterada la chica. "Sabes que me encuentro supermal y estoy malita, separarme de él ahora mismo me viene mal", se justificó. Sin embargo, no hubo vuelta atrás y, a partir de ahora, vivirán la aventura separados, algo que muchos compañeros consideraron beneficioso.