Laura Bozzo, tras hacer trampas en la puja de 'GH VIP': "Me quedo hasta el último día que la gente quiera"

Laura Bozzo ha sido y sigue siendo el nombre propio de la octava edición de GH VIP. De hecho, por su culpa se anularon los votos durante la noche del domingo, algo que jamás había pasado en toda la historia del programa, según Ion Aramendi.

La peruana tuvo que ir al confesionario para las nuevas nominaciones, algo que aprovechó para pedir disculpas públicamente por todo lo ocurrido: "Perdón a la organización del programa, al público, a Laura Bozzo, a mis hijas...".

Explicó que tomó la decisión de modificar los números de la pizarra por miedo a estar nominada. "Creía que todo el mundo iba a votar contra mí, me vi con ocho nominaciones encima", relató con expresión triste.

Laura: "Quiero pedir perdón a la organización de este concurso, al público y a Laura Bozzo, por haberla fallado, y a mis hijas" #GHVIPDBT12 pic.twitter.com/FP3TCWbZin — Gran Hermano (@ghoficial) December 3, 2023

"No es lo que soy yo, pero lo asumo y tienen todo el derecho a votarme", continuó. Eso sí, sacó el carácter fuerte que tiene: "No voy a abandonar. Me quedo hasta el último día que la gente quiera".

Ion Aramendi le contestó que era una situación "muy grave", aunque agradeció sus palabras y le dedicó un aplauso. "Las personas que piden perdón me parecen muy leales", afirmó el presentador.

Antes de salir del confesionario, Laura pidió disculpas una vez más, en este caso a Ion. "Quiero que tú también me perdones", le dijo ella. "Laura, te perdono", respondió Aramendi con una sonrisa amable.