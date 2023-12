Laura Bozzo se gasta 50.000 euros para colarse en la final y reduce el premio hasta los 3.100 euros: "Lo merezco"

Llega la recta final de GH VIP, pues quedan siete concursantes y solo seis serán finalistas. Y la primera en lograrlo fue Laura Bozzo, pero no por votaciones, sino porque pagó 50.000 euros por el puesto.

Tras la expulsión de Jessica Bueno, Marta Flich reunió a todos los habitantes restantes en una sala para proponerles un dilema, algo habitual en la mecánica del premio variable que tienen. En esta ocasión, les propuso pujar a ciegas por la primera plaza de finalista, que se la llevaría quien más dinero ofreciera.

Albert Infante, Carmen Alcayde, Michael Terlizzi y Naomi Asensi ofrecieron 0 euros, pues defendieron que preferían llegar a la final por decisión del público. Por su parte, Luitingo puso 1 euro, a modo de broma, pues realmente le daba igual y no estaba animado debido a la eliminación de su amiga.

Sin embargo, Laura Bozzo, que está enemistada con Naomi y Pilar Llori y distanciada de Alcayde, quienes antes eran parte de su grupo, decidió ofrecer 20.000 euros.

"Yo, a diferencia de mis compañeros, creo que merezco estar en la final porque 7 veces he sido salvada, todo el tiempo lo único que han hecho es nominarme, me han atacado, por un lado y por el otro, me han desestabilizado, he dado lo mejor para el programa", declaró y mencionó los gastos de otras personas, como los 25.000 euros del premio que usó Zeus para repescar a su novia Susana. "Yo sí pago por estar en la final, soy Alex Caniggia y pago 20.000 euros", añadió.

Lo cierto es que el problema llegó cuando Pilar Llori también ofreció 20.000 euros, por lo que el programa abrió una puja pública en la que ambas comenzarían a ofrecer dinero. Y, efectivamente, como ya preveían, se gastó prácticamente todo el dinero.

Mientras la influencer iba sumando 1, 10 o 100 euros a las cantidades, Laura Bozzo subía de mil en mil o incluso más, y terminó llegando a los 50.000 y ganando, reduciendo el premio final a los 3.100 euros.

Carmen Alcayde estalló y le echó en cara que Alex Caniggia no habría hecho eso, pues en una puja que hubo se plantó en 30.000 euros. Después, completamente enfadada y frustrada, se echó a llorar.

"Tiene miedo a que la expulsen porque se ha salvado Pilar y no Jessica", le dijo Naomi, pues en los últimos días pasó de defender a Llori a defender a Bueno.