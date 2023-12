Jessica Bueno, última expulsada de 'GH VIP', enciende su móvil en plató y lee el último mensaje de su novio, Pablo Marqués

Este jueves se vivió una gala importante para GH VIP 8, pues Jessica Bueno y Pilar Llori se enfrentaban en un duelo que finalmente perdió la modelo y fue expulsada. Muchas lágrimas y emociones, y muchas más le esperaban en plató, pues encendió su teléfono y vio los mensajes de su novio, Pablo Marqués.

La próxima semana habrá otra gala importante, pues se elegirá al último expulsado y se conocerán a los seis finalistas. Además, se presume otro duelo de Pilar Llori frente a Luitingo, si Michael Terlizzi es el menos votado. Esto haría que, tras su repesca y la eliminación de Bueno, quedase claro por tercera vez que la audiencia la apoya en el desengaño amoroso que vivió por parte del cantante, que la dejó en directo y confesó sus sentimientos por Jessica Bueno.

Muchos consideran que, por ello, la expulsión de la modelo sevillana ha sido por culpa del artista, algo que incluso sostiene él pero ella no cree. Y así se lo repitieron en su llegada a plató.

Sin embargo, a su salida a la casa le esperaban más emociones, pues los vídeos ya los había visto en la sala de expulsión junto a Llori. En su encuentro con Marta Flich, esta le entregó su móvil para que leyera los mensajes en directo e hiciera su primera llamada.

Lo cierto es que, inicialmente, decidió no hacerlo, pero sí contó que su hermano no dejaba de llamarla. Aun así, ella prefirió no cogérselo y hablar con él cuando acabase la gala.

Pero, antes de terminar el programa, la presentadora le preguntó de nuevo si había leído algo. "Creo que están las notificaciones apagadas, porque no me ha entrado ningún mensaje ni nada", contestó la expulsada.

Entonces, Marta Flich le propuso que entrara en la conversación de su novio, Pablo Marqués, para ver si le había escrito, algo que ella dudaba. Pero, al mirar la pantalla, su cara le cambió y esbozó una sonrisa.

Jessica Bueno confirmó que su pareja sí le había enviado mensajes. "¿Cuál es el último?", le preguntó la presentadora. "Te quiero", respondió la modelo. "De ayer".

Por tanto, esto confirma que Pablo Marqués la sigue apoyando a pesar de todo lo que se ha visto en GH VIP, pues el acercamiento de la concursante con Luitingo, sabiendo que se habla de que él tiene sentimientos por ella, ha molestado a muchos. De hecho, la madre de la modelo entró en la casa la pasada semana y le pidió que se separaran un poquito.