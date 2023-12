Laura Bozzo explica por qué tiró la pulsera de Carmen Alcayde: "Me dio un ataque de locura"

La bonita amistad entre Laura Bozzo y Carmen Alcayde pasó por un gran bache durante los últimos días de la periodista en la casa de Gran Hermano VIP, donde ambas se atacaron mutuamente, incluyendo también a Naomi Asensi de parte de Carmen.

Tras la expulsión de Alcayde y tras el juicio, a Laura Bozzo le entró una rabieta. Arrancó sus pósteres de la campaña electoral de cara a la final, y se quitó la pulsera que le regaló Carmen.

Albert intentó impedirle a Laura coger la pulsera, pero esta se la arrebató y la tiró por la terraza de la casa. "Me sentí traicionada", explicó Laura. Carmen opinó igual desde el plató por ella misma: "Yo no siento que haya traicionado a Laura, sino que la he aguantado y tenía que desahogarme".

Laura, sobre Carmen: "Al margen de las cosas terribles que pasaron entre nosotras, definitivamente la echo de menos" #GHVIPDBT14 pic.twitter.com/BOgPe2BGKk — Gran Hermano (@ghoficial) December 17, 2023

"Desde el primer día dije que iba a ser auténtica", explicó la peruana en el confesionario. "El juicio no me lo tomé a bromas y tuve problemas de inseguridad. Sentí que no me dejaban hablar y me dio un ataque de locura", añadió.

A pesar de todos, ambas confesaron individualmente que se siguen queriendo y se echan de menos. "En la casa el imaginario se excede", justificó Alcayde. "Extraño los buenos momentos con ella", opinó Bozzo por su parte.