Las pullas de César Muñoz a Antonio Montero tras su fichaje en '¡De Viernes!': "Puede estar despedido en este momento ..."

Antonio Montero se incorporó la semana pasada al equipo de colaboradores de ¡De viernes! siendo toda una sorpresa para los telespectadores. No obstante, Montero sigue colaborando de igual forma a diario en Así es la vida con Sandra Barneda y César Muñoz, así como en TardeAR con Ana Rosa Quintana.

De esta forma, el colaborador se convierte en uno de los pocos rostros de Sálvame que continúan su carrera en la cadena y que, lejos de haber desaparecido de las pantallas, ha ido ganando presencia en toda su parrilla con su participación en distintos programas.

Sin embargo, la decisión de embarcarse en ese nuevo proyecto no habría terminado de gustar a todo el mundo. Este viernes, César Muñoz aprovechaba para lanzar pullitas a Montero por haber fichado en De viernes y dejar algunas de las exclusivas guardadas para su nuevo programa en vez de compartirlas en Así es la vida. Estas declaraciones se producían en medio del debate por la visita de Gabriela Arrocet al programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona.

César Muñoz estalla contra Antonio Montero

"A mí me parece bien que se hable de nosotras siempre que no se mienta. Lo que no se puede es juzgarnos sin conocernos y decir cosas que no son ciertas. Si ella dijera oye no las conozco pero mi padre me ha dicho esto y es verdad pues que se siente y gane el dinero que quiera, pero el problema es cuando te sientas solo para hacer daño", se quejaba Carmen Borrego sobre la hija de Edmundo Arrocet.

Tras escuchar estas palabras, César Muñoz hablaba después de ver que Antonio Montero había dicho que estaba descubriendo cosas interesantes de las Campos: "Hablando de cosas que está descubriendo Antonio y que las cuenta en otro programa y no en este vamos a continuar con el siguiente vídeo", le reprochaba el presentador de Así es la vida a su colaborador.

Después, los colaboradores hablaban sobre el patrimonio del padre de Gabriela Arrocet en Argentina, algo que podría haber empleado para pagar sus deudas con Hacienda en España. "La mitad de los ricos de este país le deben dinero a Hacienda", decía Antonio Montero despertando la inmediata reacción de César Muñoz. "Antonio ese argumento de mierda no te lo compro, que paguen, que Hacienda somos todos", le replicaba el presentador.

"¿Pero cuando hablas con Edmundo y te dice que tiene 11 millones yo no creo que tú no le repreguntes para saber si es de euros, de libras o de qué?", le preguntaba César Muñoz. He repreguntado, pero te lo voy a decir en el otro programa, contestaba el colaborador. "Estamos asistiendo a un momento tenso, puede estar despedido Antonio Montero en este momento", respondía con ironía el presentador.