Las mejores frases de Isabel Preysler en 'El Hormiguero': "Me encantan los churros con chocolate" o "no me hace gracia envejecer"

"Le he pedido más tiempo a Antena 3 para hacer le programa de hoy", admitió Pablo Motos este jueves durante la entrevista que le hizo a su invitada del día en El Hormiguero, Isabel Preysler.

Con ella no solo habló del especial de Disney+ Isabel Preysler: mi Navidad, también de sus hijos, de sus parejas y de otras curiosidades de la vida de la madre de Tamara Falcó.

Pablo Motos e Isabel Preysler, en 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ

Las frases más destacadas de la invitada en El Hormiguero fueron:

- "Creo que Tamara debería de intervenir un poco más, pero sus compañeros tienen más experiencia y ella va con más cautela".

- "Miguel Boyer era con mis niñas amoroso, muy cariñoso… hasta divertido. Le gustaba celebrar Navidad, celebrábamos todo".

- "No me gusta escucharme, parezco tontísima, y no lo soy".

- "Cuando Miguel se enfermó me di cuenta de lo fuerte que era de verdad".

- "Cuando se van todos a dormir hago todo lo que no he podido hacer durante el día".

- "Escucho música y bailo sola porque ya no me saca nadie a bailar y me encanta. También leo veo una serie, hago mis listas o hablo con mis niños por el cambio horario".

- "No hay celos razonables, hay celos más light y menos, pero al final todos terminan siendo malos".

- "La libertad está cuando tú tienes independencia económica".

- "Yo no lo era cuando me casé con Julio, pero me prometí que no me iba a pasar nunca más y así ha sido".

- "En la actualidad veo muy difícil enamorarme".

- "Enrique es el que más me escucha, Tamara me dice a todo: sí, mami, pero no me hace caso en nada".

- "Tamara de pequeña era graciosísima, nos sorprendía a todos siempre, se paseaba por la casa recitando Madame Bovary".

- "Lo que más me gusta del mundo son los churros con chocolate".

- "Leo todo lo que se publica de mi familia, es que en casa todos somos conocidos".

- "No me hace gracia envejecer, pero he tenido que aceptarlo".

- "Lo que me horroriza más de envejecer es la enfermedad, perder facultades, perder la agilidad, la memoria y depender de alguien"

- "Chábeli me dice siempre que no pasa nada porque ella se va a ocupar de mí".

- "Tamara es la que habla más alto de todos mis hijos".