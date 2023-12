El 'zasca' de Isabel Preysler a Vargas Llosa en 'El Hormiguero': "Mi última ruptura no me dolió nada"

El Hormiguero concluyó la semana con la visita de Isabel Preysler, que le presentó a Pablo Motos el especial de Disney+ Isabel Preysler: mi Navidad, el especial original que protagoniza.

El presentador le preguntó por su relación con Miguel Boyer y su pérdida: "Había mañanas que no quería levantar de la cama", reconoció la invitada muy emocionada por recordarle.

El presentador quiso saber si con los años le dolían menos las cosas: "A estas alturas de mi vida sí que me duelen menos, por ejemplo, mi última ruptura (con Vargas Llosa) no me dolió nada", afirmó contundente Preysler.

Entonces Motos quiso saber qué era lo que le enamoraba de un hombre: "Quiero admirarlo, me enamoro de su inteligencia, también que tenga sentido del humor y ternura", reconoció la invitada.

También habló de otro de sus amores, Julio Iglesias: "Él tenía un encanto especial. Recuerdo que había señoras que le metían papelitos en la chaqueta con sus números de teléfono", afirmó.