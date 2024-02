Las lágrimas de Fernando Tejero al reencontrarse con Malena Alterio, ganadora del Goya: "Mi amor, no llores"

Aquí no hay quien viva, una producción que se emitió de 2003 al 2006 en Antena 3, ha quedado grabada a fuego en la memoria colectiva del país. Recientemente se cumplieron veinte años del estreno de una de las series que el publico guarda más cariño y que lanzó a la fama a un buen ramillete de actores.

Entre ellos destacaban Malena Alterio y Fernando Tejero, pareja -con sus idas y venidas- en la ficción en los papeles de Belén y Emilio. Dos décadas después protagonizaron un emotivo momento en la celebración de la 38ª edición de los Premios Goya que se ha hecho viral en las redes sociales.

Lo hicieron tras haber ganado ella el Goya a Mejor Actriz. Entonces, las cámaras captaron un reencuentro ente ambos en el que se ve la emoción del andaluz al ver a Malena. Tejero, totalmente desbordado y llorando por la emoción, abrazaba a su compañera para felicitarla. "Mi amor, no llores que lloro", le pedía la actriz, con el premio en la mano.

Poco después, en su Instagram, posaban más sonrientes. "Si me lo dan a mí, no me hace la misma ilusión. Te amo. Enhorabuena", reaccionaba el actor de La que se avecina.

"Todavía no me lo creo. Lo tengo aquí, sé que es real, pero creo que van a pasar unos días hasta que tome conciencia de que tengo un Goya", expresaba la actriz tras la ceremonia, ante los micrófonos de Europa Press y Gtres.