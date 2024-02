Kike Calleja, sobre Alberto, supuesto exnovio de Alejandra Rubio: "Ella nunca me lo ha presentado como su pareja, solo busca fama"

Cuando Alejandra Rubio y Carlo Costanzia fueron sorprendidos por la revista Semana, que publicó las primeras imágenes de ambos besándose, se confirmó que estaban comenzando una relación sentimental.

Desde entonces, y pese a los ataques que los dos han recibido, han sido muchos los que han deseado lo mejor a la incipiente pareja. Este jueves, desde el Club Social de Vamos a ver, Kike Calleja ha dado un paso más.

Todo ha comenzado al abordar la situación de Alberto, quien asegura haber sido novio de Alejandra Rubio y que, además, ha destacado que aunque solo estuvieron tres meses juntos, no entiende que la hija de Terelu Campos desmienta que fueron algo más que amigos.

Así, desde el plató del matinal de Telecinco, Calleja ha apuntado: "Yo conozco a este chico del grupo de amigos de Alejandra. Le he visto dos veces. A mí, Alejandra no me lo ha presentado nunca como su novio". Además, el colaborador ha agregado que es habitual que Alejandra presente a sus amigos a su madre: "No es una cosa excepcional, lo hace con todos sus amigos".

Finalmente, el periodista ha recalcado que, a su modo de ver, Alberto acude a los programas de televisión "para sacar rendimiento" y "conseguir un poco de fama", y añadía que "el resto de los novio de Alejandra no han salido nunca en la tele".