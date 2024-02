Terelu Campos contesta en 'TardeAR' al supuesto ex de Alejandra Rubio: "Considera que lo estás haciendo para hacerte famoso"

Alberto es un supuesto exnovio de Alejandra Rubio que, según él, le habría engañado con Carlo Costanzia. Aunque la hija de Terelu ha negado que haya estado con dicho joven, el chico se ha sentado este miércoles en TardeAR.

Alberto ha explicado que fue la nieta de María Teresa Campos la que lo presentaba "como pareja". Según ha expuesto en el programa de Telecinco, estuvieron saliendo desde noviembre hasta que se publicaron las imágenes con Costanzia.

El joven ha asegurado que conoce a Terelu Campos y al resto de la familia de Alejandra Rubio: "Es ella la que insistía en que yo conociera a su familia y ella a la mía".

Sin embargo, Terelu Campos ha interrumpido el testimonio del joven a través de un mensaje que ha recibido la colaboradora de 'SalseAR' Silvia Taulés.

"Me ha mandado un mensaje ahora mismo porque está indignada con lo que estás diciendo", ha explicado la periodista. "Ella me dice que nunca te presentaron como novio, que sí que te conoce, pero no como novio", ha leído.

La colaboradora ha transmitido las palabras de Terelu: "Considera que lo estás haciendo para hacerte famoso porque sabías quién era Alejandra y querías salir en la tele".

El invitado de TardeAR lo ha negado: "Si me hubiera querido aprovechar, lo habría hecho desde el principio, cuando intentaron contactar conmigo". "Al igual que a Terelu le pueda molestar que esté aquí sentado, a mi familia también le molesta que me nieguen", ha expresado Alberto.

"A mí lo que me molesta es que diga, a día de hoy, que no me conoce", ha expresado el joven sobre Alejandra Rubio. Además, Alberto ha mostrado que la hija de Terelu le tatuó 'Lex' en el brazo, un mote por el que la llaman a ella.