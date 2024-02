Alejandra Rubio, sonriente, habla por primera vez sobre Carlo Costanzia: "Es muy buen tío"

Alejandra Rubio no puede ocultar su sonrisa cuando le preguntan por Carlo Costanzia. La hija de Terelu Campos no ha querido en ningún momento confirmar, o desmentir, qué tipo de relación tiene con el joven. Desde que hace dos semanas salieran a la luz una serie de fotos de ambos juntos, los rumores no han hecho más que crecer.

Mientras que su progenitora prefiere mantenerse en segundo plano, ha sido el propio hijo de Mar Flores el encargado de hablar ente las cámaras. Jugando siempre al despiste, en una reciente charla con la prensa aseguró que "están bien" y que todo "va genial", pero sin dar detalles.

Ahora, ha sido el turno de la influencer de dar su propia versión. Siguiendo el mismo ejemplo de Carlo, Alejandra respondió a las preguntas de Europa Press con una gran sonrisa. Saliendo de la casa del joven, la televisiva ha dejado claro que está "todo genial".

"Ya sabéis que yo siempre con la sonrisa en la cara", ha confesado. De hecho, sobre Costanzia solo tiene buenas palabras: "Es muy buen tío, ¿qué queréis que os diga?". Además, ha lanzado un mensaje, pidiendo a los medios que pregunten más por su faceta profesional que por la personal.

Si llegar a confirmarlo con palabras, Alejandra ha pedido a los periodistas que, por favor, le dejen disfrutar de esta "nueva etapa" sin la presión mediática. La joven quiere vivir con discreción lo que ya se ha convertido en un secreto a voces.