Así es la vida le ha preguntado a su colaboradora, Alejandra Rubio, sobre el fin de semana que ha pasado con Carlo Costanzia en la casa familiar de Málaga, y la nieta de María Teresa Campos ha dado algunos detalles de la escapada.

César Muñoz le ha preguntado si al hijo de Mar Flores le había gustado la casa, y Alejandra Rubio ha soltado una carcajada. "Me voy a reír, ya no sé qué decir", ha expresado.

La hija de Terelu Campos ha explicado en Así es la vida que todo había ido "fenomenal" durante el fin de semana, pero tanto los presentadores como los colaboradores han intentado sacarle más información.

Alejandra Rubio ha contado el tiempo que les hizo en Málaga y lo que comieron durante el fin de semana, pero también ha explicado en qué momento subió las fotos que la dejaban ver con la perra de Carlo Costanzia en la ciudad de la Costa del Sol.

"Compartí las fotos cuando yo ya no estaba allí, y ya saldrán las fotos que tengan que salir porque yo les he visto [a los fotógrafos]", ha explicado la colaboradora de Así es la vida, diferenciando sus posts de Instagram con las imágenes que puedan salir en la revista junto a Carlo Costanzia.

De esta forma, Alejandra ha defendido que ha hecho vida "normal completamente": "Me he ido a Málaga, tampoco me he quedado encerrada en casa".