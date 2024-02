Así es la vida ha analizado el fin de semana que han pasado juntos Alejandra Rubio y Carlo Costanzia en Málaga, pero también ha hablado de la opinión de Terelu Campos sobre la nueva ilusión de su hija.

En ellas, la primogénita de María Teresa Campos aseguró en TVE que Carlo Costanzia no es su tipo: "Yo no lo conozco y soy una persona mayor que tiene otros gustos". No obstante, la madre de Alejandra Rubio no entraba en más detalles sobre la incipiente relación de su hija.

Y Así es la vida le ha preguntado a Borrego este lunes si compartía la opinión de su hermana sobre el hijo de Mar Flores: "Las madres tenemos que respetar la vida de nuestros hijos, soy de la misma opinión que mi hermana".

Ante esta respuesta, Antonio Montero ha concluido que Carlo Costanzia tampoco era el tipo de Borrego, pero la colaboradora le ha rebatido: "A mí me parece que está como un tren. Ahora, para mí no".

"Es guapísimo", ha expresado la colaboradora de Telecinco sobre la nueva ilusión de su sobrina, mostrando así una opinión contraria del hijo de Mar Flores a la de su hermana.