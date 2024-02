Carmen Borrego: "Tengo una buena relación con Alejandra. Somos una familia unida, es lo que nos enseñó mi madre"

Desde que la relación de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia salió a la luz, han sido muchas las voces que se han pronunciado al respecto. Probablemente, la más destacada sea la de la tía de la novia, Carmen Borrego.

Alessandro Lecquio fue duro con Alejandra cuando su tía, Carmen Borrego, estaba delante, algo que la joven no aceptó de buen grado y no dudó en echarle en cara a la hija pequeña de María Teresa Campos que no la había defendido como debía.

Pese a todas las críticas, este viernes, desde el Club Social del matinal de Telecinco, Carmen Borrego ha sido muy contundente: "Yo creo que están muy nerviosos y esto no les está favoreciendo porque no lo están gestionando bien. Con esto no estoy diciendo nada en contra de ninguno de los dos, que quede clarísimo".

"Yo voy a apoyar a mi sobrina esté con quien esté. El cariño de su tía lo va a tener esté con quien esté y si la puedo ayudar la ayudaré, siempre y cuando pueda yo y quiera ella. Hubo un momento en que yo sufrí mucho y no voy a volver a sufrir. Yo tengo una bonita relación con Alejandra y la voy a seguir manteniendo", ha agregado Carmen Borrego.

"Tengo, he tenido y voy a tener una buena relación con Alejandra porque tanto ella como yo queremos. En lo que pueda la voy a ayudar y, seguramente, como podemos tener todos con un familiar, podemos tener un problema puntual que se aclara y se acabó. No quiero ningún tipo de guerra ni de comentario. Es mi sobrina y si me necesita me va a tener. Esta familia está unida, es lo que nos enseñó mi madre y así lo vamos a mantener siempre y más ahora que ella no está", ha sentenciado la colaboradora.