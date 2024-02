Keroseno se hunde en 'GH Dúo' tras la expulsión de su mayor apoyo: "Se ha puesto por delante de mí y ha acabado en la calle"

El mayor apoyo de Keroseno en la casa de GH Dúo era su hermano, Finito, quien salió como segundo expulsado del reality. La única persona de confianza que le quedaba en la casa era Ivana Icardi, pero también se marchó expulsada durante la última gala.

Al enterarse de que su amiga se marchaba de la casa, lloró desconsolada. "Tanto mi hermano como ella se han puesto por delante de mí y han acabado en la calle", recordó, dado que ambos se propusieron para la nominación a cambio de salvar a Keroseno.

Asraf Beno, Ana María Aldón y Marta López no dudaron en consolar a la concursante, pero no sirvió de mucho. "Me siento desubicado, porque no he conectado con la gran mayoría de la casa y creo que ya es tarde", confesó.

Incluso Manuel González, con el que más problemas ha tenido dentro de la casa junto a Mayka, le ofreció su apoyo: "Aquí sola no estás, aunque nos hayamos peleado".

Ivana, desde plató, comentó a situación. "Nosotros no nos aislábamos del resto, sino que no teníamos afinidad con la mayoría. Me parece falso que vayan a arroparle tras haberle atacado", sentenció la argentina.

"La casa ya se volcó y fue muy generosa con Keroseno cuando se marchó Finito, y ahora vuelven a abrirse tras haberos aislado", le replicaba de esta forma Frank Blanco.