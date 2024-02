Ivana Icardi se sacrifica por Keroseno por segunda vez en 'GH Dúo': "Debería haber tomado otra decisión"

Durante la gala del jueves, los concursantes de GH Dúo tuvieron que nominarse a la cara tras la marcha de Marc Florensa y Efrén Reyero. A pesar de todo, no hicieron los cálculos y durante el debate del domingo no sabían quiénes eran los nominados.

"Según vuestras votaciones, los cuatro nominados son Ana María Aldón, Mayka, Ivana Icardi y Keroseno", anunció Ion Aramendi. Pero, como siempre en los realities, había sorpresa: "Ha surgido un cambio".

Ivana y Keroseno tuvieron la oportunidad de hacer un intercambio en las nominaciones. "Te sacamos a ti y metemos a Marta López", le propuso la argentina a su compañera. "No sé si la gente me odia, pero tengo claro que me la juego por ti", le dijo Ivana rotunda.

BOMBA 💥 Marta se entera que Keroseno e Ivana la han nominado: "¿Por qué vais a por mí? ¿Porque me veis más débil?" #GHDúoDBT4 pic.twitter.com/Gox7eiYI8P — Gran Hermano (@ghoficial) February 4, 2024

Keroseno aceptó la propuesta del segundo sacrificio de Ivana por ella, dado que dos semanas antes había hecho el mismo acto. "Me fui a la cama pensando que debería haber tomado otra decisión", explicó Keroseno.

Sin embargo, la que se lo tomó verdaderamente mal fue Marta: "Me nominas a mí en vez de a Manuel porque crees que soy más débil". Ivana fue sincera y aseguró que era estrategia y porque no quería ver "subidito" a Manuel cuando se salvara.