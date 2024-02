Ivana Icardi y Finito, más cerca que nunca tras sus expulsiones de 'GH Dúo': "Hay conexión total"

Ivana Icardi ya mostró en la casa interés romántico por Finito, uno de sus principales apoyos en la GH Dúo, junto a Keroseno. La argentina dejó claro que era el que más le atraía en la casa cuando él fue expulsado.

Tras la expulsión de Ivana durante la noche del jueves, Ion Aramendi sintió curiosidad en la gala del domingo por cómo había sido el reencuentro. "Hemos hablado", aseguró ella. "Sí, teníamos mucho de qué hablar", señaló Finito.

"¿Dormisteis geográficamente cerca?", preguntó muy sutil el presentador. "No se durmió", confirmó Finito mientras que Ivana reía tímidamente. "Había mucho de los que hablar", añadió él entre los aplausos.

Al igual que Aramendi fue sutil, Belén Rodríguez fue mucho más directa en el debate: "¿Hubo intercambio de fluidos?". La pareja se reía, sin contestar.

"Hay conexión total, y él me cree ahora porque dentro de la casa se pensaba que no era verdad", confesó Icardi. "Lo tengo que amarrar a mi lado porque todo el mundo lo quiere", añadió. "Después de todo lo que he hecho, que siga al lado de mí dice mucho", respondía él con una sonrisa.