Ivana Icardi habla de su dura infancia en 'GH Dúo 2' y explica la razón por la que no se habla con su hermano Mauro

Uno de los momentos más importantes para los concursantes de GH Dúo llega cuando les toca reflexionar sobre su pasado durante su curva de la vida. En esta ocasión, ha sido Ivana Icardi la que, durante la gala del jueves del reality, ha dado un paso al frente y se ha abierto en canal ante los espectadores y el resto de sus compañeros.

Y es que, aunque hace unos días la ex de Hugo Sierra daba algunas pistas tras romper a llorar al presenciar la curva de la vida de Marta López -"Todo lo que le ha pasado a Marta, lo he pasado yo", expresó en el confesionario-, nada hacía prever lo que, eventualmente, iba a contar.

"Mis padres casi nunca estaban en casa porque tenían que trabajar. Mi padre nunca supo darnos el cariño que necesitábamos, nunca he conocido a mi padre", confesó la italiana. Al parecer, durante la época en la que su padre se marchó a España para trabajar y mandar dinero a su familia -que residía en Argentina-, el matrimonio se separó.

A pesar de su "dura" infancia, Ivana reconoció que encontró un gran apoyo en el segundo matrimonio de su madre. "El marido de mi madre es una persona superimportante en mi vida, y, tanto él como mis hermanitos, son una familia para mí", añadió.

Sin embargo, esta no fue la única ruptura que tuvo que afrontar con su familia, pues, desde hace años, ha roto su relación con su hermano Mauro Icardi, un futbolista "mundialmente conocido". Tal y como ella misma ha recordado durante su curva de la vida, la raíz de este distanciamiento fue su participación en Gran Hermano Argentina.

"Tuve conflictos con mi cuñada porque no quería que fuera. Llevamos sin hablarnos cinco o seis años con mi hermano", dijo. Aun así, no quiso dar más detalles del evento más traumático de su infancia que "salió hace dos años" del olvido, si bien hizo alusión a sus similitudes con Marta López.

"Me tocó hacer un trabajo de superación, perdón y el volver al pasado era muy duro. Quise sanar también para que a mi hija no se le transmita lo que yo viví. No quiero ser víctima, pero quiero poner nombre a lo que nos pasa en la vida", explicaba, ahondando en su rol como madre, que no siempre fue fácil. "No creía que estuviera capacitada para ser mamá y en un momento dudé. Pero luego me di cuenta de que las decisiones que tomo son por algo".

Sin duda, su pequeña es "la cosa más bonita" de su vida, pero también fue la persona que le "conectó muchísimo con mi niña interior". Es por ello por lo que, a pesar de haberse separado de Hugo Sierra "a los seis meses de nacer", no quiere que su hija se distancia de su padre. "Por lo que yo viví, no hay nada más feliz que ver a mi hija sonriendo con su padre", expresó.

En lo que respecta a su participación en GH Dúo, Ivana no puede evitar sentirse "culpable", al verse separada de su hija. "Quiero estar con ella, por eso cuando me nominan no me pongo nerviosa, no me duele tanto", reconoció.