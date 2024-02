Tras librarse de la nominación, la concursante de GH Dúo Marta López no pudo evitar llorar al recordar un difícil momento que vivió en su pasado. La televisiva desveló por primera vez en televisión que de joven, con su primera pareja, sufrió maltrato.

Durante el programa, se emitió un vídeo en el que Marta López hizo un resumen de los momentos que más han marcado su vida. "Llevo 23 años en la tele y nadie sabe cuál es mi vida. Todo el mundo se cree que he sido una niña pija", comenzó relatando.

La participante del programa de Telecinco expresó que con tan solo nueve años tuvo "un problema" con un vecino. "Vamos a decir que no se portó bien conmigo. Me voy a ahorrar muchas cosas por no herir la sensibilidad de nadie. Pero fue algo que durante muchos años me marcó y no entendía", explicó Marta López.

Continuó desvelando lo mucho que sufrió durante su primera relación. "Me eché mi primer novio. Nos fuimos a Tenerife. Fue mi primera relación, mi primer amor, y eran maltratos continuos, de pegarme palizas", expresó en el programa.

La televisiva contó uno de los duros episodios que vivió junto a él: "El seguridad del hotel me encontró debajo de un baño, con la cara sangrada. Eran cosas que daba como vergüenza decirlas". La participante de GH Dúo aseguró que en aquel momento pensaba que la quería mucho "y por eso hacía esas cosas", pero terminó volviendo a Madrid "destrozada" y "huyendo de él".

Con su regreso a la capital se apuntó al casting de Gran Hermano, asegurando que es una de las mejores cosas que le han pasado en la vida, algo que le ha dado la "oportunidad de descubrir un mundo nuevo". "La televisión me ha hecho entender que las personas que hemos pasado maltratos o abusos no tenemos que avergonzarnos", reveló Marta López.

"A lo mejor os sorprende que no me emocione, pero es que ya lo he llorado todo", añadió ante las cámaras. Pero, después de contar esa traumática etapa de su vida, desveló que años más tarde volvió a vivir un "maltrato psicológico" con otro hombre.

"Fue un machaque. No sabéis hasta qué nivel. Me da rabia no haberme dado cuenta de todo esto antes y no haberle puesto nombre. Si me pasa ahora, esto no se queda aquí", declaró, y añadió que no está dispuesta a cometer los mismos errores, ni a consentir lo que consintió en el pasado.

Tras visualizar el vídeo, completamente emocionada y sin poder aguantarse las lágrimas, Marta López aseguró que ella no es "ejemplo de nadie". "Lo que quería transmitir es que, aunque hayan pasado cosas horribles, he podido tener una vida normal. He sabido colocarlo, aunque es muy difícil", concluyó.