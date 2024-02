Asraf Beno se enfrenta a un complicado reto en 'GH Dúo' para conseguir más presupuesto para la comida: "Lo estaba pasando mal"

Lo demostró en Supervivientes y lo sigue demostrando en GH Dúo. Asraf Beno es un concursante implicado con los programas en los que participa. Por eso mismo, en su mano estaba conseguir 50 euros más para el presupuesto de comida en la casa de Guadalix de la Sierra.

Ion Aramendi le propuso el reto el pasado martes. "Solo podrás decir tres frases", le ordenó. Estas eran: "no me vas a hundir", "eres más pesado que un remordimiento" y "eso no va a ocurrir".

Durante los tres días, Asraf intentó no hablar. "Se fue pronto de la fiesta, que siempre es el que la vive hasta el final, porque no quería hablar", recordó Elena durante la gala del jueves.

Dios mío, este momento fue legendario, me reí que se me saltaban las lágrimas 😂😂😂



Asraf eres el mejor 🤎#GHDúoGala5 #GHDUO8F #TeamAsraf pic.twitter.com/bGEg56K0kj — ᴄɪɴᴅᴇʀᴇʟʟᴀ🖤 💎🤎 (@Cinderellacomen) February 8, 2024

El reto finalizó durante la conexión en directo con Marta Flich. "Menos mal, porque lo estaba pasando mal, estaba hasta blanco", señaló Ivana Icardi entre risas.

"Tras observarte minuto a minuto y ver tu habilidad y destreza verbal, la misión está superada", le felicitó la presentadora al marido de Isa Pantoja. Además, el premio fue un carro de la compra con básicos de supermercado, algo consensuado entre todos los concursantes.