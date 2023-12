Karlos Arguiñano desvela quién sería el mejor sucesor al frente de su programa cuando él se jubile

El cocinero y presentador Karlos Arguiñano ha aprovechado su visita al programa Y ahora Sonsoles para echar la vista atrás a su carrera en televisión y también hablar del futuro al frente del programa de cocina que conduce en Antena 3, Cocina abierta.

"Cómo no me voy a acordar de mis primeros momentos de televisión", ha comentado el cocinero vasco con cierta nostalgia ante Sonsoles Ónega. Fue a raíz de una cena en su casa con Joan Manuel Serrat y su equipo donde surgió todo, ha contado.

"Estuve con ellos contándoles chistes, cuentos, se reían mucho conmigo, y me ofrecieron hacer un vídeo de chistes. Y yo les dije: 'No, yo lo que quiero hacer es un programa de cocina'", aseguró. La casualidad quiso que entre ellos estuviese un productor que había estudiado en EE UU, donde descubrió a un cocinero americano que tenía un programa diario en la televisión.

Fue entonces cuando le preguntaron si estaría dispuesto a hacer un programa de televisión. "Desde mañana", les contestó. "Gracias a esa cena en la que vino Joan Manuel Serrat a cenar a mi casa, se me abrió este mundo del que no he podido salir ni a empujones", ha bromeado.

El cocinero ha dejado claro que por el momento no tiene pensado retirarse de su programa de cocina, aunque ha reconocido que es algo que le tocará hacer en algún momento. Por ese motivo, Sonsoles Ónega le preguntó si alguno de sus hijos han seguido sus pasos. "¿Todos tus hijos cocinan bien?", quiso saber la presentadora. "Cocinan bien todos, pero tengo algunos que son unos fenómenos".

En este punto, Arguiñano se refirió al hijo más conocido por los espectadores, Joseba, al que ha definido como "un fenómeno". "Algunos le conocéis porque va una vez a la semana a mi programa, pero en el futuro, yo creo que puede sustituir tranquilamente a su padre porque tiene unos conocimientos extraordinarios", ha indicado.

Sobre su hijo Joseba, Arguiñano sostiene que "está mucho más preparado que cuando yo empecé. Yo también hice hostelería. Ahora, por suerte, el que quiere prepararse, puede".

Joseba Arguiñano no es el único hijo cocinero del presentador, como ha recordado. "Tengo a Zigor, que es jefe de cocina y cocina como los ángeles. El mayor, Eneko, es el metre. Martín, el cuarto, el que tiene más carácter, es el gerente, maneja todos los terrenos. Charlie, que es realizador, acaba de terminar una serie en Madrid. No es cocinero, pero cocina como para el mejor restaurante. Amaia, la pequeña, cocina sencillo, pero maneja lo fundamental. María, la argentina, lleva 25 años trabajado con Zigor, es su mano derecha", ha descrito.