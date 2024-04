Josep Pàmies, condenado a pagar 1,2 millones de euros por promocionar un tratamiento ilegal: "No pueden hacer nada conmigo"

El agricultor Josep Pàmies ha sido condenado a pagar dos sanciones de 600.000 euros cada una por, desde su asociación, Dulce revolución, promover el uso de un supuesto compuesto milagroso lleno de minerales.

Este compuesto ilegal estaba muy cercano a la lejía y, desde la asociación de Pàmies, se recomendaba para tratar el cáncer o los trastornos que no tienen tratamiento, como el autismo.

Este miércoles, En boca de todos ha mostrado la conversación que, en exclusiva, ha podido mantener el programa con Josep Pàmies que, pese a haber sido condenado, no se arrepiente de la actividad que ha llevado a cabo durante varios años.

"Yo lo seguiré recomendando", ha apuntado Josep, que ha insistido en las supuestas propiedades terapéuticas con las que cuenta el clorito de sodio para curar diversas enfermedades: "Tenemos centenares de testimonios que se han curado con esto".

"Lo seguiremos haciendo igual", ha agregado el agricultor, pese a que sabe que el producto, si se utiliza con fines medicinales, está prohibido. En lo que respecta a las multas, Pàmies ha apuntado: "Yo qué voy a asumir si no tengo ni un duro, soy insolvente. Cuando me llega una carta no hago ni caso. Simplemente, es no hacer caso de las acusaciones y seguir recomendándolo".

Sin embargo, esta no es la primera vez que Josep Pàmies se enfrenta a una sanción, pues ya fue condenado a 390.000 euros por los mismos hechos en el año 2019 y, pese a ello, sigue desafiando a la justicia asegurando: "No pueden hacer nada conmigo".