Sonia Ferrer, sobre los niños que han desfilado vestidos de legionarios: "No quiero que se les aplauda por llevar armas"

La Semana Santa ya ha llegado a nuestro país y, cuando la lluvia da tregua, los pasos salen a las calles para que los fieles puedan verlos desfilar. Así, un colegio de Málaga ha decidido que 400 alumnos desfilen vestidos de legionarios para celebrar estas fechas tan señaladas.

El episodio ha generado una gran cantidad de críticas, pues los menores formaron filas, levantaron armas de juguete y cantaban El novio de la muerte.

Este martes, En boca de todos ha trasladado el debate a la mesa de colaboradores, cuyas opiniones han sido realmente dispares. Sin embargo, las palabras de Sonia Ferrer han sido las más contundentes: "¿Podemos dejar a los niños en paz? ¿Podemos dejarlos crecer como tienen que crecer?".

"Quiero una educación igualitaria, pacifista y democrática. No quiero una infancia hipersexualizada ni tampoco quiero que se les aplauda porque llevan armas y desfilan como militares. Ya está bien. Dejémosles que crezcan como niños", ha destacado la colaboradora del matinal de Cuatro.

Educar en la violencia y la guerra. Así adoctrinan a más de 400 alumnos en el colegio malagueño, El Divino Pastor.

Eso era el nacinalcatolicismo franquista. Y que hay mejor para educar a los niños que cantar el himno de la Legión "El Novio de la Muerte"#SemanaSanta ultra #España pic.twitter.com/6LtWamDSiS — Manel Márquez 🇵🇸 (@manelmarquez) March 24, 2024

Por su parte, Antonio Naranjo se ha mostrado contrario a su compañera: "A mí me parece estupendo. Porque mi hijo ha crecido que, si no, lo mandaba... Hay muchas razones por las que sentirse orgulloso de La Legión". Finalmente, Sonia Ferrer ha sentenciado: "Esto no va de La Legión, va de niños".