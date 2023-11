José Manuel Parada ficha por de 'De viernes', el nuevo programa del corazón de Santi Acosta para Telecinco

Telecinco vuelve a apostar por un nuevo programa de prensa del corazón. Tras el fin de Sálvame, ningún formato de la cadena se dedicaba exclusivamente a la prensa rosa. Y es que, aunque sí que se habían presentado varios intentos que lo unían junto a noticias de actualidad y tertulia, ninguno había llegado a buen puerto. Por ello, desde Mediaset han apostado por un nuevo espacio para la noche de los viernes.

El programa se llamará De viernes y contará con Santi Acosta y Beatriz Archidona. Además, poco a poco se van dando noticias sobre el programa que dará el remplazo a Sálvame Deluxe, como la vuelta al corazón de José Manuel Parada, uno de los nombres más conocidos de este tipo de periodismo. Así, el que fuera presentador de Cine de Barrio será uno de los nuevos colaboradores.

Es por ello que, aunque no de manera pública, el gallego se despide de Fiesta tras varios meses como miembro fijo de la plantilla. La semana pasada fue su última aparición, aunque sus espectadores no fueran conscientes de ello. Y es que, como así ha explicado su presentadora, Emma García a Informalia, se ha tratado de "una cuestión de fidelidad con Producciones Mandarina, no de dinero".

¡Bea Archidona y Santi Acosta tienen la exclusiva del año! 🥳Muy pronto, 'De viernes', estreno en Telecinco pic.twitter.com/mobd06wLgX — Mediaset España (@mediasetcom) November 12, 2023

De viernes será un formato con el que la cadena de Fuencarral buscará devolver la farándula a su catálogo y por ello ha recuperado a grandes nombres. Prueba de ello es Santi Acosta, el futuro presentador que promete entrevistar a "los personajes más buscados del mundo del corazón" en un programa que dará "muchas exclusivas que marcarán la agenda de la crónica social".

Además, ya se ha confirmado de parte de la productora, Mandarina, que el formato contará con cinco colaboradores exclusivos que intentarán que los invitados respondan a "todas la preguntas" que su público les haga. Por el momento, no se han desvelado el nombre del resto de los miembros del equipo.