MasterChef vuelve a estar en el punto de mira después de que Jordi Cruz tuviera una actitud muy dura ante el abandono de Tamara, que quiso priorizar su salud. Y, aunque ellos grabaron un vídeo juntos quitándole hierro al asunto, lo cierto es que son varias las personalidades que se están pronunciando sobre el talent.

Pepe Rodríguez habló recientemente para salir en defensa de su compañero, pero ahora un exparticipante también ha contado cómo fue su experiencia en el concurso culinario.

José Corbacho participó en 2017 en MasterChef Celebrity 2, edición que ganó Saúl Craviotto y en la que también concursaron Edu Soto, Silvia Abril, Anabel Alonso o Bibiana Fernández. Y sobre lo que él vivió en el programa junto a estos compañeros y amigos habló en el programa de radio Versió Rac 1.

"Mi experiencia fue muy positiva, pero tengo que decir que también pusimos mucho de nuestra parte", opinó. "Fui a la segunda edición de MasterChef Celebrity y en la primera edición ya había habido como un enganche entre Fernando Tejero y Loles León, hubo unas peleas".

Según sostuvo, intentaron crear algo de mal rollo diciéndoles cosas como "te ha robado Edu Soto" o "Silvia Abril te ha robado un tomate". "A ver, a ver, a ver... Esto no va a funcionar, esto no irá a ninguna parte. Si Edu Soto me ha robado un tomate, nos hartaremos de reír", declaró.

"Entonces, optamos por hacer una edición un poco más alegre, divertida. Pero claro, entiendo que ellos intentan mantener toda la tensión y a veces tratan de buscar cosas que no son necesarias", aseguró.