Jorge Javier Vázquez responde con pulla a Pablo Motos: "Desaprovechaste la oportunidad de tener un invitado a tu altura"

Jorge Javier Vázquez, exconductor de Sálvame, uno de los formatos más visto de la televisión, nunca ha pisado el plató de El Hormiguero, y, como aseguró hace unos días Pablo Motos, así seguirá siendo de cara al futuro.

"En principio, no creo que sea un perfil para que yo lo entreviste, pero no lo descarto", aseguró el presentador de Antena 3. No solo el catalán es uno de los famosos que nunca ha coincidido en el programa. Como así destacó el valenciano, a quien sí que le hubiera gustado entrevistar, pero finalmente no fue posible, fue Brad Pitt.

Este miércoles, el catalán ha respondido a Motos a través de su blog de Lecturas. "Le preguntaron a Pablo Motos por mí y contestó que no le motivaba nada sentarme en su programa para que me entrevistara. Sinceramente, Pablo, no entendí tu respuesta. Desaprovechaste la oportunidad de tener un invitado a tu altura", ha escrito el catalán.

Con esas palabras, con pulla incluida, da por zanjado el asunto. Y es que, tal y como confiesa Vázquez, el cuerpo no le pide jaleo en estos momentos. "Ahora que llevo unos meses fuera del circuito televisivo me podría haber dado por meterme en varios charcos, pero reconoceréis que estoy de lo más anodino", asegura.

"Después de tantos años en primera línea de fuego vienen bien unos meses de sofá, mantita y perfil bajo. No me pide el cuerpo mucho jaleo y tampoco quiero dar la sensación de andar buscando permanentemente casito. Así que me estoy convirtiendo en una especie de santón que todo lo acepta y todo lo disculpa", se sincera.