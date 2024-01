Jordi Évole, destrozando la canción 'Ateo' en la promoción de su entrevista con C. Tangana: "No me siento respetado"

El programa Lo de Évole regresa este domingo a La Sexta con el cantante C. Tangana como invitado y como suele, el programa se ha volcado con la promoción de esa entrevista en profundidad que ambos mantendrán.

"Señor Diosito, ayúdame. No quiero meterme en más líos", le pide Jordi Évole al Señor en la promoción de Lo de Évole. "Tráeme un invitado que no sea polémico, que le guste a todo el mundo, que sea transversal, que haya hecho un documental hace poco...", pide. Pero quien aparece es C. Tangana, aunque Évole dice estar pensando en David Bisbal.

Además, en otro vídeo posterior el periodista aparece junto al piano, con C. Tangana como músico, tratando Évole de entonar la canción Ateo, con poco acierto. En las imágenes, cargadas de humor, Évole intenta cantar, pero no coge el tono y después, se equivoca con la letra.

Además, cuando C. Tangana propone que el programa sea por la mañana para que rime con su nombre, Évole se niega, lo que produce el enfado del cantante: "Si no me respetas... ahora no me siento respetado", asegura, siempre bromeando.

Yo era ateo

Pero ahora creo…



Un día soñé este estreno de temporada

Próximo domingo

21:30 @laSextaTV

Entrevistón a @c_tangana

En @LoDeEvole pic.twitter.com/hRWG00Cmdr — Jordi Évole (@jordievole) January 14, 2024 ATENCIÓN

Empieza a conocerse el cartel del

LO DE EVOLE SOUND 2024

Primeros invitados.

Única entrevista en solitario en España

Sin cantar ni afinar

Él se creía que era el más cabrón

pero se le nota el corazón@c_tangana en @LoDeEvole

ME MATENpic.twitter.com/XDU4qw8SSc — Jordi Évole (@jordievole) January 9, 2024

"Un día soñé este estreno de temporada", decía en la red social X (Twitter) el periodista, que ha renombrado el programa para este capítulo como Lo de Pucho, pues es ese uno de los motes por los que los más cercanos al artista se dirigen a él.