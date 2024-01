Ya han pasado casi dos semanas desde que murió el famoso humorista Paco Arévalo de un infarto, tiempo que su hijo, Paquito, ha aprovechado para intentar poner distancia a las distintas polémicas. Sin embargo, en todo momento ha dejado clara su postura con respecto a lo sucedido con Malena Gracia, la que fuera la última pareja de su padre, y ha dado su opinión de nuevo.

Durante los últimos años del cómico, se pasó por distintos platós de la mano de la cantante hablando de su relación y, tras su ruptura, la familia afea que ella no habló en buenos términos sobre él. Por ello, le prohibieron la entrada al tanatorio, algo que la hizo estallar en lágrimas frente a la prensa y, posteriormente, iniciar una guerra mediática contra Paquito.

Él no se ha quedado callado, y ha vuelto hablar sobre ello con Pronto. "Ni era bienvenida ni esperada", asegura el hijo de Arévalo, en referencia al episodio del tanatorio. "Mi prima la llamó para que no se presentara e hizo caso omiso".

"Vino para crear conflicto y tener un motivo para ir a la televisión. Lo único que quería era hacer caja", opina. Además, Paquito sostiene que también la llamaron de De viernes para ir el mismo día que ella acudió, pero describe esta estrategia como "una encerrona" y asegura que no se sentará "en el mismo plató que esa mujer ni harto de vino".

"Estoy convencido de que no quería a mi padre y de que anunciaron que eran novios sin serlo", sentencia. "Yo he discutido mucho con mi padre por esta señora porque nunca me la he creído, nunca he creído que esta mujer estuviese enamorada de mi padre", reiteró este domingo en el programa Fiesta.

Sobre la ausencia de Bertín Osborne en el funeral asegura que lo entiende, pues tenía Covid, y enseguida le llamó para explicárselo: "Sé que él, en cuanto pueda, va a venir a vernos a mi hermana y a mí, o nosotros iremos a su finca".

Ahora, está completamente centrado en el bienestar de su hermana dependiente, quien, hasta ahora, vivía con su padre. "Voy a empezar a trabajar en una empresa relacionada con la seguridad. Y mi hermana va a un centro de día y seguimos viviendo juntos. De momento, no nos falta dinero para vivir", detalla a Pronto.