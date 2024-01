Malena Gracia contraataca y contesta a la nieta de Paco Arévalo con un demoledor reproche

Continúa, sin visos de menguar, la polémica por la expulsión de Malena Gracia del tanatorio de Paco Arévalo. Mientras la familia del humorista asegura que se le pidió educadamente que se fuese y creen que hizo el "show" para poder contarlo en televisión, la versión de la cantante es distinta.

Malena ha reaccionado a las declaraciones de la nieta del humorista, Ana, en el programa Fiesta, quien dijo lo siguiente: "De Malena no quiero hablar mucho, pero no me voy a callar. De todo lo que ha dicho, no ha dicho ni una verdad. No quiero ni verla en la pantalla. Dice que se ha sentado a comer con nosotros y es mentira", explicó la joven.

También defendió a su abuelo, calificándolo de una persona amable que siempre hablaba con todos y era incapaz de negarle el saludo a nadie. Pero nada más, dando a entender que nunca hubo una relación seria con Malena.

Ana, la nieta de Arévalo, en 'Fiesta'. MEDIASET

Y se reafirmó en que Malena lo único que quería era ir a un plató. "La noche que mi abuelo había sido enterrado ha ido a un programa de televisión. ¿Qué persona hace eso? Estuvimos quienes tuvimos que estar, los que le quisimos siempre y de corazón".

Por su parte, la vedette se reafirma en que lo suyo con Arévalo fue sincero y que si acudió al tanatorio fue porque apreciaba al cómico y quería mostrar su dolor. Pero que a cambio recibió reproches y desprecios.

También señala que la acusan a ella de querer ir a un programa de televisión, pero que la nieta de su amigo ha hecho lo mismo. Y que estamos en un país libre en el que se puede hablar de todo.