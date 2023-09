Jordi Cruz amonesta al equipo liderado por Laura Londoño en 'MasterChef Celebrity': "Esto no ha pasado en ocho temporadas"

Laura Londoño capitaneó el equipo rojo durante la prueba por equipos de MasterChef Celebrity durante la noche del jueves en RTVE. La actriz aceptó sin rechistar la reprimenda que les echaron los chefs durante la valoración.

En el grupo de la catástrofe estaban Jesulín de Ubrique, Álvaro Escassi, Blanca Romero, Daniel Illescas, Jorge Sanz y Sandra Gago. "Vais todos directos a la prueba de nominación", les dijo directamente Cruz al acabar la prueba.

"No os ha salido nada bien de la cocina", les echó en cara Jordi, puesto que los comensales coincidieron en que no les gustó ninguno de los platos del equipo liderado por la actriz.

Laura intentó justificarse: "No es una tarea fácil". "No me vale esa excusa", le respondió serio el chef. "Hemos tenido que ir a comprar postres a la pastelería. Esto no ha pasado en ocho temporadas de MasterChef Celebrity", confesaba Cruz, amonestando al equipo. "Soberbio desastre".

Para el equipo azul, por el contrario, Pepe Rodríguez tuvo buenas palabras: "Habéis tenido buena actitud y os libráis de la nominación". Además, Jorge Cadaval fue nombrado como el "mejor aspirante" por su trabajo.