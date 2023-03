Laura Londoño destapa sus peleas con William Levy en 'Café con aroma de mujer': "A veces decía 'no aguanto a este señor'"

Jesús Calleja se ha trasladado hasta Colombia y, concretamente, a la Hacienda Venecia, lugar donde se grabó Café con aroma de mujer, para rodar un nuevo capítulo de Planeta Calleja. Esta vez, la cita sería con Laura Londoño, protagonista de la serie, quien también desveló ciertos detalles de su relación con William Levy y su mala experiencia en Sin senos no hay paraíso.

Desde que se estrenó la telenovela, mucho se ha especulado sobre un posible romance entre ambos protagonistas. Jesús Calleja aprovechó la ocasión para indagar más en la relación que la actriz tenía con el intérprete como compañeros de trabajo. "¿Es verdad que hay una tirantez entre los dos?", preguntó Calleja a la que fuera Gaviota en Café con aroma de mujer.

Para la actriz, ocho meses de rodaje es mucho tiempo y mucha convivencia en la que "se genera todo tipo de pasiones y relaciones como en la vida real". De hecho, las tensiones y discusiones que había entre Laura y William eran fruto de todo el tiempo que pasaban juntos, cosa a la que no le dio mucha importancia, pues estos momentos los recuerda como una anécdota divertida.

"Había tensión entre los dos. Había escenas en las que peleábamos. No nos poníamos de acuerdo. A veces decía 'no aguanto a este señor' y él no me soportaba a mí", explicó a Calleja y añadió que la mayoría de sus peleas se debía a que ambos se interponían en cómo interpretaban sus personajes.

"No estábamos de acuerdo porque Gaviota es un personaje muy fuerte y, de pronto, Levy pensaba que yo hacía cosas que ella no debía hacer; o él hacía cosas como agarrarla y yo le decía '¡No me agarres así!'", aclaró al montañero.

El aventurero también abordó el tema de los rumores de una posible relación. Laura es consciente de estas teorías. Tanto es así que le causan numerosas carcajadas pues, pocos son los que saben que ella se encuentra felizmente casada desde 2018 con Santiago Mora.

La plática tomó otro tono cuando la artista rememoró una de sus malas experiencias como intérprete en la serie Sin senos no hay paraíso (la versión colombiana de Sin tetas no hay paraíso). Unos momentos que no recuerda con gran añoro por las situaciones, que ella tacha de "incómodas", vividas con el director.

"Siendo un proyecto muy famoso, al que le fue bien, a mí no me gustó mucho. Tenía un malentendido con el director. Yo creo que quería algo conmigo. Yo le dije que no y no me volvió a dirigir la palabra en el set", expresó.

Calleja, preocuopaquien quiso indagar un poco más en el tema. Entonces, la colombiana le aseguró que "la invitación era que su habitación estaba ahí". La intérprete declaró que, aunque este no le expresó directamente que si rechazaba la sugerencia, su repercusión en la serie iba a caer en picado, dejaba caer la incógnita.

"Empecé a encontrarme con un muro. Me estaba ignorando y siendo mi director era una presión. Yo tenía 18 años", afirmó Laura, quien tiene claro que ahora, a sus 35 años, no se quedaría callada ante una situación similar.

La emisión del programa coincidió con un día tan señalado como el 8M, por lo que la actriz también aprovechó la ocasión para hablar de otra experiencia laboral que mucho tiene que ver con el feminismo. Esta vez la serie era La ley del corazón. La intérprete relata que en la primera temporada le pagaban menos de la mitad que su coprotagonista, que era un hombre.

Tras el éxito de la serie, se grabó una segunda temporada en la que ella pidió que le pagasen más, reivindicando lo sucedido en la primera. "El argumento que me dijeron es que era 'injusto' porque me pagarían más que el protagonista" explicó Laura y añadió que "la historia está en deuda con las mujeres. Hay mucho camino que seguir recorriendo".