Rosa López habla de su transformación física y rescata una foto de hace 20 años: "Una vida luchando por encajar, por reconocerme"

Rosa López no es la misma que hace veinte años, cuando la vimos aparecer por primera vez en televisión gracias a Operación triunfo, programa que la lanzó a la fama.

Ya en el transcurso del propio talent, la granadina sufrió una transformación física que le ha llevado hasta la actualidad, ya que, tal y como ha narrado en diferentes ocasiones, ha conseguido decir adiós a los problemas de sobrepeso que tuvo en su adolescencia a base de sacrificio, esfuerzo y mucha disciplina.

De ello habló la artista este miércoles, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer. En un post donde Rosa comparte varias imágenes de la evidente transformación física que ha experimentado en las últimas décadas, la cantante escribe: "Una vida luchando por encajar, por reconocerme, por conocer mis límites y superarlos".

Sin embargo, señala: "Hasta que realmente te vas dando cuenta que el camino es exclusivamente tuyo, en el que encuentras paz y empiezas a cuidar de ti como haces con los demás".

"En ocasiones la vida nos coloca en un molde en el que tenemos que hacer todo lo posible por encajar. Con los años he aprendido que a mí los moldes no me gustan, y que me encanta arrancarle ✨vida✨ a la vida💕 me va mucho eso de trabajar para sentirme bien conmigo misma y valorar/saborear mejor cada lienzo vivido", reflexiona al extriunfita.

Así, concluye: "Al final nuestra esencia es la que tratamos de esconder y sin embargo es la que manda y la que genera y da luz a nuestro ser".