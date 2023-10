Joaquín Torres demanda a 'Socialité' tras la polémica con Tamara Falcó: "Es pura manipulación"

El arquitecto Joaquín Torres se ha visto en los últimos días envuelto en la polémica por el ático dúplex al que Tamara Falcó se va a mudar con Íñigo Onieva. Y es que, después de que la marquesa de Griñón mostrara su descontento en El Hormiguero tras la reforma que fue encargada al arquitecto, su reacción no tardó en desatar una 'guerra mediática'.

Este jueves, sin embargo, el colaborador de Espejo Público ha aprovechado este espacio de Antena 3 para zanjar definitivamente un conflicto que, al parecer, ya se habría resuelto. "Es pura manipulación", ha sentenciado el arquitecto en el programa de Susanna Griso, si bien ha reconocido que "no parece muy inteligente la metedura de pata que tuvo con Pablo Motos diciendo ciertas bobadas del ático".

Aun así, en lo que respecta al enfrentamiento, Joaquín ha insistido en que el malestar de Tamara no se debió al diseño que elaboró para su vivienda, sino más bien a la promotora de la construcción.

Por si esto fuera poco, el arquitecto también ha anunciado que ha tomado acciones legales contra el programa que prendió la mecha en esta supuesta 'guerra mediática', Socialité, por grabar y, posteriormente, emitir sin su autorización una llamada telefónica en la que se le podía escuchar indignado tras las palabras de la hija de Isabel Preysler.

"Me llama Socialité, no me dicen que me están grabando, no me comentan absolutamente nada, y de una conversación de más de tres cuartos de hora donde les digo que no insistan, acabé haciendo comentarios", ha explicado el arquitecto. "Sacaron esa parte y dijeron que estaba molesto".

Ante esta "manipulación" que habría cometido el programa de María Patiño, Torres ha "demandado a Socialité" por grabarle "sin permiso y por haber dado una comunicación totalmente contraria" a la que él les dio.