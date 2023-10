Tamara Falcó firma la paz con el arquitecto Joaquín Torres tras su polémica por el diseño de su ático dúplex

La polémica estaba servida con el ático dúplex de Tamara Falcó. La opinión de la marquesa de Griñón sobre la reforma provocó el malestar de Joaquín Torres, arquitecto encargado del diseño. Sin embargo, parece que no hay ningún problema entre ellos, como ella ha asegurado.

La colaboradora de El hormiguero compró la vivienda a finales de 2020, pero es ahora cuando se va a mudar ahora junto a Íñigo Onieva, tras dejar la casa de Isabel Preysler, que se encuentra a menos de un kilómetro de distancia en el lujoso barrio madrileño de Puerta de Hierro.

El ático está completamente acristalado para aprovechar la luz y una mayor visibilidad, sin embargo, las terrazas están rodeadas de grandes arbustos que preservan la intimidad de la pareja de cara a evitar fotógrafos y curiosos. Además, la casa se reformó para reducir las habitaciones de cuatro a dos.

Volcada en su vida familiar en Doha (Qatar) con el tenista Fernando Verdasco y sus dos hijos, Miguel (4) y Mateo (2) cada una de las escasas apariciones de Ana Boyer en nuestro país se convierte en todo un acontecimiento. Ana Boyer sale en defensa de Tamara Falcó tras su polémica por el ático.

Pero, según unas declaraciones de la hija de la 'Reina de Corazones', podría no está del todo conforme con el resultado. "La casa es muy moderna, porque es todo acristalado y está hecha para que se te vea desde todos los lados de la casa. Es muy bonita sobre plano, pero quizás para mí no es la mejor de todas", declaró en El hormiguero, donde también se planteó si se equivocó al comprarla.

Joaquín Torres reaccionó a estas palabras, las cuales tachó de "algo bastante pueril e infantil". "Se descalifica ella misma, porque no ha sabido interpretar cómo era el plano. A mí no me ofende nada. Yo asumo que mi arquitectura no le gusta a mucha gente y que, para gustarte este tipo de arquitectura, hay que tener unos criterios estéticos, artísticos y arquitectónicos que esta niña no tiene. No le gusta la arquitectura moderna, no le gusta el arte moderno", defendió.

"Eso es una auténtica estupidez. Si está muy acristalada, será para que tú puedas ver de dentro afuera, no de fuera para dentro. Durante el día, se ve un paño negro. No se ve nada. Si quieres vivir de una manera aislada, no te vas a un bloque de viviendas y compras el ático que está adosado a dos áticos más", añadió.

Sin embargo, luego publicó un story calmando las aguas, más o menos: "Cero polémica con Tamara Falcó. No me ofende nada de lo que ha comentado. No le gusta su ático, que lo venda... Polémica zanjada".

'Story' de Tamara Falcó. INSTAGRAM

Pero ahora, la marquesa de Griñón se ha pronunciado sobre este asunto, también en Instagram. "Quería desmentir los mensajes que se han divulgado acerca de mi relación con Kronos Homes", comenzó escribiendo, en referencia a la empresa de Torres.

"Como ya he compartido en numerosas ocasiones, estoy feliz de construir un hogar junto a Íñigo y hacerlo con el apoyo de Kronos y todo su equipo, incluido Joaquín Torres, que siempre ha sido muy cariñoso conmigo y al que admiro profesionalmente", continuó diciendo. "Gracias a los medios que me apoyáis en estas situaciones y a mi comunidad por estar siempre ahí".

El propio arquitecto compartió en sus redes la historia de Tamara Falcó, por lo que parece que ambos han enterrado el hacha de guerra y confirman que no existe ningún problema entre ellos.