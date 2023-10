Tamara Falcó e Íñigo Onieva empiezan la mudanza a su ático dúplex gastándose más de 20.000 euros en muebles para las terrazas

Tras su boda el pasado mes de julio y su larga luna de miel que se unió a sus vacaciones, Tamara Falcó e Íñigo Onieva están deseosos de vivir su vida de casados en la más absoluta privacidad, pues aún están residiendo en la casa de Isabel Preysler. Pero aunque estén encantados y tengan su propio espacio en la amplia casa de la 'Reina de Corazones', parece que están a punto de poder irse al ático que los espera, pues han comenzado con la mudanza.

La marquesa de Griñón compró esta lujosa vivienda valorada en 1,5 millones de euros a finales de 2020. Situado a menos de un kilómetro de la casa que tiene Preysler en una lujosa urbanización del madrileño barrio de Puerta de Hierro, este ático dúplex de 190 metros cuadrados cuenta con dos terrazas, una de las cuales, la más grande, tiene piscina. Y parece que estas zonas exteriores ya están más que equipadas.

Y es que, según muestra Semana, el pasado 20 de octubre comenzaron la mudanza, pues llegó un camión cargado de alfombras y demás elementos de decoración, pero sobre todo llevaba muebles de exterior de lujo.

Beatriz Silveira, interiorista que la colaboradora de El hormiguero ha contado para decorar su hogar, estaba a cargo del traslado de todo el mobiliario que la pareja ha comprado.

Un sillón modular valorado en 5.700 euros; dos tumbonas que cuestan 3.100 euros cada una; y un sofá XL de diseño que se vende desde 8.000 euros son algunos de los elementos que estaban llevando al ático, por lo que Tamara Falco e Íñigo Onieva se habrían gastado más de 20.000 euros en los muebles de las terrazas.

La citada revista asegura que, el 21 de octubre, el camión volvió para continuar con la mudanza. Además, días antes también estuvieron los jardineros, pues la marquesa de Griñón contó con la floristería de su boda para encargarse de los arreglos de la terraza, ya que quieren preservar su privacidad.

El ático está completamente acristalado para aprovechar la luz y dar sensación de amplitud, pero la pareja encargó plantar grandes y altos arbustos alrededor de la terraza para preservar su intimidad de curiosos y fotógrafos.

Pero este no es el único cambio que encargaron, ya que reformaron la vivienda para reducir las habitaciones de cuatro a dos. Sin embargo, se generó una gran polémica cuando Tamara Falcó dio su opinión sobre los resultados de estos cambios: "Es muy bonita sobre plano, pero no es la mejor de todas".

Joaquín Torres, el llamado "arquitecto de los famosos", fue el encargado del diseño, y estas palabras le molestaron enormemente, algo que no se preocupó en ocultar: "Se descalifica ella misma, porque no ha sabido interpretar cómo era el plano. A mí no me ofende nada".