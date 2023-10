Joaquín Torres, el arquitecto que diseñó el ático de Tamara Falcó, muy enfadado con ella: "Si no le gusta, que lo venda"

La mudanza de Tamara Falcó e Íñigo Onieva a su nueva vivienda madrileña promete convertirse en un serial del estilo de su boda, el pasado 8 de julio.

Aún no se han trasladado a la que será su primera casa en propiedad como marido y mujer cuando las noticias sobre la misma, un ático, y los problemas que ha detectado Tamara empiezan a ser un cuento de nunca acabar.

El matrimonio, de momento, se ha tenido que instalar en la mansión de Isabel Preysler en Puerta de Hierro, dada la cercanía con la suya propia. De este modo, pueden desplazarse con facilidad a comprobar la evolución de las obras que un equipo de interioristas desarrolla siguiendo los criterios de la marquesa de Griñón.

Tamara adquirió sobre plano este ático de 186 metros cuadrados, en las proximidades de donde vive su madre, hace tiempo. Le dieron las llaves hace un año y medio, aunque todavía no lo ha estrenado. Le costó un millón y medio de euros y el proyecto está firmado por el popular arquitecto Joaquín Torres.

Torres con su marido, el director televisivo Raúl Prieto, hace un mes. Europa Press via Getty Images

La marquesa de Griñón ha comentado en su programa de cabecera, El Hormiguero, al respecto de la casa: "La casa es muy moderna, porque es todo acristalado y está hecha para que se te vea desde todos los lados de la casa. Es muy bonita sobre plano, pero quizás para mí no es la mejor de todas". Y matizó que igual se equivocó al comprarla.

Esta visibilidad de la que habla la dueña ha hecho que toda la vivienda haya sido rodeada de plantas XXL, con el objetivo de evitar ser visto desde el exterior. La medida, que ella misma ha llamado bloqueo botánico, es lo que provocó que hablase de que la arquitectura de la casa no la convence.

El arquitecto, muy molesto, ha calificado las palabras de Falcó como "algo bastante pueril e infantil". Torres, que es conocido por haber diseñado viviendas para muchos famosos, dice que Tamara no ha entendido el concepto del ático.

"Se descalifica ella misma, porque no ha sabido interpretar cómo era el plano. A mí no me ofende nada. Yo asumo que mi arquitectura no le gusta a mucha gente y que, para gustarte este tipo de arquitectura, hay que tener unos criterios estéticos, artísticos y arquitectónicos que esta niña no tiene. No le gusta la arquitectura moderna, no le gusta el arte moderno (...) Eso es una auténtica estupidez. Si está muy acristalada, será para que tú puedas ver de dentro afuera, no de fuera para dentro. Durante el día, se ve un paño negro. No se ve nada. Si quieres vivir de una manera aislada, no te vas a un bloque de viviendas y compras el ático que está adosado a dos áticos más".

Torres y Tamara, cuando le entregaban las llaves. INSTAGRAM

Torres, casado con el director televisivo Raúl Prieto, ha publicado una imagen en su Instagram en la que da por zanjada la polémica. "Cero polémica con Tamara Falcó. No me ofende nada de lo que ha comentado. No le gusta su ático, pues que lo venda. Polémica zanjada", escribe junto una fotografía en la que se puede ver a la hija de Isabel Preysler portando las llaves de su ático

El piso en cuestión está en una comunidad de lujo, donde hay otros 87 vecinos. Tiene spa, gimnasio y piscina. Tamara tuvo un ligero descuento por ser la imagen del proyecto en su momento.