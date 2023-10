Tamara Falcó explica en 'El Hormiguero' el motivo del bloqueo botánico de su casa

Tras la entrevista al invitado de este jueves en El Hormiguero, David Verdaguer (que presentó su nueva película, Saben Aquell), Pablo Motos dio paso a la tertulia de actualidad.

Tamara Falcó, Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val ocuparon sus lugares en la mesa junto al valenciano para comentar las noticias más destacadas.

Pero el presentador quiso comenzar con un tema en el que la marquesa de Griñón era la protagonista: "No te escapes Tamara. Has sido noticia esta semana, porque has hecho un bloqueo botánico", le dijo Motos.

Cristina Pardo y Tamara Falcó, en 'El Hormiguero' ATRESMEDIA

Falcó comentó que "es verdad que tenía unas plantas preciosas en mi casa, pero me he puesto más. Y eso lo han denominado bloqueo botánico".

La madrileña explicó que, de esa manera, los paparazzis no podían hacer fotos ni ver nada de lo que pudiera suceder en el interior en el interior de la vivienda que comparte con Íñigo Onieva.

"Es que la casa es muy moderna, porque es todo acristalado y está hecha para que se te vea desde todos los lados de la casa. Tiene unas vistas maravillosas, pero me veía todo el mundo".

"Era muy bonita sobre plano, pero quizás para mí, no era la mejor idea ni la mejor de todas las casas", concluyó la explicación la hija de Isabel Preysler.