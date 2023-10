David Verdaguer, en 'El Hormiguero': "Me encantaría hacer películas de zombis, pero solo hago de catalán triste"

Para concluir la semana, Pablo Motos recibió en el plató de El Hormiguero a David Verdaguer, que presentó Saben Aquell, la nueva película que protagoniza y que se estrena en cines el próximo 1 de noviembre.

En esta comedia, el actor encarna al humorista Eugenio en sus primeros años de carrera. Le acompañan en el reparto Carolina Yuste, Pedro Casablanc o Marina Salas.

.@DavidVerdaguer nos cuenta los detalles de "Saben aquell", su nueva película que se estrena el 1 de noviembre #VerdaguerEH pic.twitter.com/nXig2ce9WF — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 19, 2023

El presentador enumeró todas las prótesis que tuvo que usar el intérprete para dar vida al cómico: "Te tuvieron que poner nariz, culo y 7 centímetros de alzas".

"Pero la barba era mía", señaló Verdaguer, que añadió: "Durante el rodaje, el director, Fernando Trueba, me dijo que no tenía culo, así que me pusieron una prótesis".

"Lo que pasaba es que apretaba tanto que tenía culo, pero me desaparecía el pene", explicó entre risas el actor. "En mi vida real me gustaría tener culo, noté que caminaba más recto", admitió.

Motos alabó la labor de Verdaguer dando vida al humorista catalán, que le contestó diciendo: "Sé que nunca me darán un papel de superhéroe. También me encantaría hacer películas de zombis, pero solo hago de catalán triste".