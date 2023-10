Joaquín Torres responde a la polémica por el ático de Tamara Falcó: "El proyecto inicial era que todas las casas tuvieran jardines"

El cruce de acusaciones entre Tamara Falcó y el arquitecto Joaquín Torres por el diseño del ático de la marquesa de Griñón parecía haber llegado a su fin. Sin embargo, este jueves, Torres ha respondido a toda la polémica generada en torno a este caso.

Así, desde el plató de Espejo Público, el arquitecto ha señalado que "puede haber existido una declaración de guerra hacia la promotora", pero no hacia él: "Los que contrata Tamara son una promotora que vende pisos y son mis clientes. Ellos llegan a un acuerdo con ella. Tamara se ha cansado de hablar de su ático".

"No fue inteligente la metedura de pata que tuvo Pablo Motos", ha agregado Joaquín Torres, haciendo referencia a los comentarios del presentador de El hormiguero, que dieron lugar al debate sobre la vivienda de Tamara Falcó.

"El proyecto inicial era que tuvieran jardines todos los pisos, pero las promotoras van recortando y en España no hay arquitectura paisajística", ha apuntado Torres que, además, ha recordado que la marquesa ha alabado muchos de los aspectos de la vivienda.

Finalmente, el arquitecto ha añadido que cuando, supuestamente, indicó que Tamara tenía un gusto infantil, lo hizo en una conversación privada con un periodista que no le avisó de que se le estaba grabando y, por tanto, no dio permiso para la difusión de los audios: "Yo no soy amigo de opinar de la casa de nadie, aunque los demás, cuando vienen a mi casa, sí lo hacen".